Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Belhanda'nın pasında topu alan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


20. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0


45. dakikada sol kanattan Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur xx, Tzavellas xx, Caulker xx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou xx, Cisse xx


Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Musa Çağıran, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, J. Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx, Lemina xx, Taylan xx, Sekidika xx, Jimmy Durmaz xx, Belhanda xx, Onyekuru x


Yedekler: Muslera, Mariano, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Andone, Adem Büyük


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Bakasetas (dk. 20) (Aytemiz Alanyaspor),


Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker (Alanyaspor), Şener, Taylan (Galatasaray) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi
Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi! İşte maçın özeti Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 04:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]