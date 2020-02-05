Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Belhanda'nın pasında topu alan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0

70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur xx, Tzavellas xxx, Caulker xxx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xxx, Efecan xxx, Bakasetas xxx (Musa Çağıran dk. 82 ?), Bammou xx (J. Fernandes dk. 46 xxx), Cisse xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Salih Uçan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan x, Şener x, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes x (Mariano dk. 46 xx), Lemina x, Taylan x, Sekidika x (Adem Büyük dk. 62 x), Jimmy Durmaz xx, Belhanda x (Ömer Bayram dk. 81 ?), Onyekuru x

Yedekler: Muslera, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Andone,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray)

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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