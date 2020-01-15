Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


13. dakikada Umut'un soldan kulladığı köşe atışında ceza içerisinde topu önünde bulan Welinton'un şutu ağlara gitti. 1-0


15. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Fernandes topu kafayla filelere gönderdi. 2-0


42. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası arkasına attığı topa hareketlenen Thiam düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1


45. dakikada Alanyaspor'da Baiano'nun ceza sahasını içerisine attığı topta buluşan Musa Çağıran'ın yerden ortasında arka direkte bulunan Cisse topu boş kaleye gönderdi. 3-1


55. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında İlhan Depe, uzaktan şut atmayı denedi. Kaleci Marafona topu iki hamlede tuttu.


62. dakikada orta sahada hava topu mücadelesinde Welinton'un dirseğinin Thiam'ın yüzüne geldiği gerekçesiyle Welinton maçın hakemi tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında


90. dakikada Kasımpaşa'dad İlhan Depe'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Bilal Gölen x, Deniz Caner Özaral x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Welinton xx, Tzavellas xxx, Baiano xxx, Kaan Kanak xxx, Ceyhun Gülselam xx, Musa Çağıran xxx (Siopis dk. 46 x), Umut Güneş xx (Salih Uçan dk. 64 x), Efecan Karaca xx, Fernandes xxx, Cisse xxx, (Bambou dk. 56 x)


Yedekler: Eray Birniçan, Caulker, Nsakala, Onur Bulut, Emircan Altıntaş, Bakesetas, Djalma Campos,


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kasımpaşa: Fatih Öztürk x, Doğucan Haspolat x, Haris Hajradonovic x, Thiam x, Tarkan Serbest x, Thomas Brecka x (Ndongala dk. 69 x), İlhan Depe x, Aytaç Kara x, Jorge Fernandes x, Ahmet Demirli x (Çağtay Kurukalıp dk. 78 x), Özgür Çek x


Yedekler: Murat Yıldız, Mehmet Sarı, Oğuzhan Özcan, Yılmaz Daler, Murat Çolak, Furkan Çetinkaya, Taha Güleryüz, Emirhan Aydın


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Goller: Welinton (dk. 13), Fernandes (dk. 15) Cisse (dk. 45)(Aytemiz Alanyaspor) Thiam (dk.42) (Kasımpaşa)


Kırmızı kart: Welinton (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Jurge Fernandes, Aytaç Kara, Ndongala (Kasımpaşa) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:23 Kaynak: İHA
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