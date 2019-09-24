Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor ile karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:46 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. - BALIKESİR
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