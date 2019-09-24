Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor: 0 (İlk yarı sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor sahasında Vanspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. - BALIKESİR

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzeninin lisansıyla ringe çıkan genç, maç sırasında hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret! Sırada Kasımpaşa var FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 0 - Vanspor: 0 (İlk yarı sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]