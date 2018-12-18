Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Balıkesir Baltok sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Balıkesir Baltok sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla Balıkesirspor Baltok, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmış oldu.



Maçtan dakikalar



6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in yaklaşık 25 metreden attığı şut kale direğinin üstünden auta çıktı.



11. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Gladkyy ceza sahasına ortaladı. Süleyman Koç'un gelişine yaptığı sert vuruşta Kaleci Atilla Özmen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.



14. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Mehmet Boztepe'nin kale sahası içinde bulunan Steve Beleck'e gönderdiği top kaleci Samir Ujkanı'nin bakışları arasından kale direğini sıyırarak auta çıktı.



24. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Robin Yalçın'ın ceza sahası üstünden attığı şut defansa çarparak kornere çıktı.



28. dakikada gelişen Balıkesirspor'un korner atışında kafalardan seken topa en son Steve Beleck vurdu. Top kale direğine çarparak auta çıktı.



35. dakikada Balıkesirspor Baltok'lu Cumali Bişi'nin yaklaşık 20 metreden attığı şut kaleci Samır Ujkanı'de kaldı.



45. dakikada Cüneyt Köz'ün pasında topla buluşan Steve Beleck'in ceza sahası önünde yaptığı ser vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



53. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Mustafa Saymak'ın ceza sahası üstünden attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.



58. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Uğur Aygören ceza sahası içinde Mustafa Saymak'ı düşürdü. Hakem Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oleksandr Gladkyy topu filelerle buluşturdu. 0-1



60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Steve Beleck'in attığı şut kale direğinden auta çıktı.



75. dakikada Steve Beleck'in pasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



90+2. dakikada Muhammed Ali Doğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten döndü. Direkten dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Koray Gencerler xxx, Samet Çiçek xxx, İbrahim Bozbey xxx



Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xxx, Uğur Aygören xx, Cüneyt Köz xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx (Muhammed Ali Doğan dk. 67 x), Mehmet Boztepe xx, Foxı Kethevoama xx (Nizamettin Çalışkan dk. 67 x), Sedat Şahintürk xxx (Mahatma Otoo dk. 77 x), Steve Beleck xx



Yedekler: Vukovic, Okan Alkan, Abdulkadir Özgen, Oğuz Yılmaz



Teknik Direktör: Giray Bulak



Çaykur Rizespor: Samir Ujkanı xx, Montassar Talbi xx, Jach xx (Muhammet Çelik dk. 81 ?), Robin Yalçın xx (Orhan Ovacıklı dk. 72 x), Oleksandr Gladkyy xx, Mustafa Saymak xx, Süleyman Koç xx, Ali Çamdalı xx, Emirhan Topçu xx (Vedat Muric dk. 72 x), Matıc Fink xx, Eren Karadağ xx



Yedekler: Cihan Topaloğlu, Davıde Petrucci, Saadane, Alperen Eskiçırak



Teknik Direktör: Okan Buruk



Goller: Oleksandr Gladkyy (dk. 58 pen.) (Çaykur Rizespor), Sedat Şahintürk (dk. 75) (Balıkesirspor Baltok)



Sarı Kartlar: Robin Yalçın, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - BALIKESİR

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