Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Ekuban, sağ çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

59. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas üzerinde Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-2

69. dakikada Muhammet Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'nin kafa vuruşu dışarı gitti.

87. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen x, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan x (Furkan Çil dk. 72 ?, Celal Emir dk. 77 x), Muhammed Ali Doğan xx, Mehmet Boztepe xx, Sedat Şahintürk xx, Okan Alkan xx, Steve Beleck xx (Rahmi Anıl dk.84 ?),

Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx

Yedekler: Andrja Vukovic, Asil Kaan Eryılmaz, Serdar Güncü, Kağan Kayalı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xxx, Hasan Batuhan xx, Calep Ansah Ekuban xx (Hugo Rodallege dk. 78 x), Abdulkadir Parmak xxx, Berkay Sefa Kara xx (Nwakaeme dak. 74 x), Filip Novak xxx, Luıs Ibanez xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Ali Osman dk. 84 ?)

Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem, Oğuzhan Açıl, Murat Cem, Kerem Baykuş, Abdulkadir Ömür, Tunahan Ergül,

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Pilip Novak (dk. 32), Abdulkadir Parmak (dk. 59 ve 87) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Balıkesirspor, Spor
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