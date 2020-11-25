Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti - Son Dakika

Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti

25.11.2020 16:10
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xxx, İsmail Emre xxx, Emre Doğru xxx

RH Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xx, Erkan Taşkıran xx, İshak Çakmak xx (Michel Landel dk. 46 xx), Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna xx (Franck Pote dk. 46 xx), Boray Onay Ergin x (Emir Halilovic dk. 46 x), Mert Ali Atakulu x (Gökay Güney dk 59 x), Lacina Traore ?, Hüseyin Arabacıoğlu x

Yedekler: Berat Satılmış

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: Ali Alper Doğan xx, Berat Eyüpoğlu xx (Emre Alan dk. 63 x), Baha Kısacık xx (Ahmet Kutluer dk. 56 x), Selman Sevinç xx, Erdem Dikbasan xx (Furkan Akın dk. 85 ?), Metin Güler xx, Halil İbrahim Şagar xx, Yusuf Bildik xx, İbrahim Çağrı Oğuz xx (Onuray Köse dk. 56 x), Alperen Can xx (Samet Acar dk. 46 x), Nebi Tiryakioğlu xx

Yedekler: Hasan Göksu, Atakan Aybastı

Teknik Sorumlu: Ender Alkan

Gol: Nebi Tiryakioğlu (dk. 40) (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)

Sarı kartlar: Michel Landel (RH Bandırmaspor), Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)

(İHA)

Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti
Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti

Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Bandırma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti - Son Dakika Spor


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