Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 3 Belediye Derincespor : 1

38. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berat'ın altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Belediye Derincespor 'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükselen taraf oldu.

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak