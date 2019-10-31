Ziraat Türkiye Kupası: Bayburt İÖİ - Bursaspor: 1 -2

Karşılaşmanın ilk golünün ardından Bayburtsporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anı alkışlarla taçlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 2-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller Yevhen Seleznyov (penaltıdan) ve Onu Atasayar'dan geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?