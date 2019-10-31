Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2

6 saat önce

STAT: Bayburt Genç OsmanHAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Emin Yıldırım (xx), Çetin Öncel (xx)BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal (x) Alper Tursun (xx), Volkan Çekiç (xx), Ethem Pülgir (x), İsmet Kavuştu (xx), Okan Yıldız (Dk. 63 Haydar Deniz x), Emre Şahin (Dk.

Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2, System.String[]

STAT: Bayburt Genç Osman


HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Emin Yıldırım (xx), Çetin Öncel (xx)


BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Yunus Emre Kırdal (x) Alper Tursun (xx), Volkan Çekiç (xx), Ethem Pülgir (x), İsmet Kavuştu (xx), Okan Yıldız (Dk. 63 Haydar Deniz x), Emre Şahin (Dk. 27 Furkan Tütünü x), Bilal Gülden (x), Azad Filiz (x), Sinan Özkan (xx), Tayyip Kanarya (x)


BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) Onur Atasayar (xxx), Cüneyt Köz (x), İsmail Çokçalış (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (x), Jani Atanasov (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 87 Enes Kayar ?), Igor (xx), (Dk. 73 Ozan İsmail Koç x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 46 Ali Akman x), Yevhen Seleznov (xxx)


GOLLER: Dk. 22 Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor) Dk. 45+4 Yevhen Seleznov, Dk. 70 Onur Atasayar (Bursaspor)


SARI KARTLAR: Sinan Özkan (Bayburt Özel İdare Spor) Rüştü Hanlı, Yevhen Seleznov, Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)


22'nci dakikada yeşil beyazlıların kullandığı köşe vuruşu sonrası top ev sahibe ekibe geçerken, hızlı atakta topla buluşan Sinan, orta alanı tek başına geçerek kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı ve takımını öne geçirdi: 1-0.


45+4'üncü dakikada Bursaspor'dan Yevhen Seleznov ceza sahası içerisinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov skora eşitliği getirdi: 1-1.


İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


70'inci dakikada uzun top sonrası topla buluşan Onur Atasayar ceza sahası içerisine doğru kat ederek, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.


90+4'üncü dakikada Bayburt Özel İdare Spor penaltı kazandı. Topun başına geçen Tayyip'in vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarışıyla takımının üst tur vizesi almasını sağladı.


Karşılaşma Bursaspor'un 2-1'lilk üstünlüğü ile sona erdi.


Emin Yıldırım, Alper Tursun, Bursaspor, Bayburt, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polonyalı hakem Karolina Bojar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme! Ali Koç: Fenerbahçe en son kayrılan takımdır! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çılgın projesini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası | Bayburt Özel İdare Spor: 1 - Bursaspor: 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]