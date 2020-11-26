Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2

26.11.2020 15:43
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında BB Erzurumspor, sahasında Ankara Demirspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında BB Erzurumspor, sahasında Ankara Demirspor'u ağırladı. 90 dakikalık süresi 2-2 berabere sonuçlanan maçın uzatma bölümünde ev sahibi ekip, Hamroun'un kaydettiği penaltı golü ile kupada bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cenk Ahmet'in korner çizgisine inerek yaptığı ortada Sadıku'dan önce iyi yükselen kaleci Bahadır topa sahip olarak tehlikeyi büyümeden önledi.

21. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Hamroun, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0

35. dakikada Hamroun'un pasıyla topla buluşan Sadiku'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Bahadır güçlükle topu kornere çeldi.

44. dakikada defanstan hızlı çıkan Ankara Demirspor'da Turan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Süleyman, yarım vole vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

47. dakikada Cenk Ahmet sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasına kadar indi. Bu oyuncunun ortasında kaleci Bahadır'ın müdahalesi sonucu top direğe çarparak kornere çıktı.

80. dakikada Süleyman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Serdar, defansı ve kaleciyi geçtikten sonra düzgün bir vuruşla top ağlara gönderdi. 1-2

89. BB Erzurumspor'da korner atışını kullanan Emrah Başsan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahası içerisinde iyi yükselen Adolphe, kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi. 2-2

104. dakikada BB Erzurumspor'da Oltan ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

105. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hamroun, meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 3-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Burak Cansız xxx

BB Erzurumspor: Batuhan xxx, Leo x (Mücahit dk. 46 xx), Hasan xxx, Adolphe xxx, Cenk xxx, Petrus Boumal xx, Osman xx, Hamroun xxx, Ömer Şişmanoğlu x (Oltan dk. 72 x), Emrah Başsan xxx (Serdar dk. 119 '), Sadıku xx (Özgür Sert dk. 101 x)

Yedekler: Farnolle, Muhammed Emin, Fırat

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Ankara Demirspor: Bahadır xxx, Hüseyin xx, Mustafa xx (Ahmet Sivri dk. 81 ' (Kamil dk. 89 x), Süleyman xx, Hakan xx, Ayberk xx (Hasan dk. 60 xx), Ahmet Devret xx, Okan xx (Serdar dk. 61 xx), Rahmi Can xx, Turan xx, Kerem Hakan xx,

Yedekler: Fatih, İlyas, Celal, Taner, Samet, Burak

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Hamroun (dk. 22 pen. ve dk. 105 pen.), Adolphe (dk. 89) (BB Erzurumspor), Süleyman (dk. 44), Serdar (dk. 80) (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Cenk Ahmet, Adolphe (BB Erzurumspor), Ahmet, Turan, Kerem Hakan (Ankara Demirspor) - ERZURUM

Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2

Erzurumspor Kulübü, Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika Spor


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