Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 Esenler Erokspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda BB Erzurumspor 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topla buluşan Emrah Başsan uygun durumda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Hamroun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

23. ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku'nun sert şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada kazanılan faul atışını çabuk kullanan Esenler Erokspor'da Mert'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

29. dakikada BB Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Sadiku korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Sissoko ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Osman kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yaren İzzet'in müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 4-1

76. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Oltan'ın kafayla indirdiği top Rashad'ın önüne düştü. Rashad uygun durumda olan Ömer Şişmanoğlu'nu gördü. Ömer Şişmanoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Uygar Bebek xxx, Selahattin Altay xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xxx, Leo Schwechlen xx (dk.46 Mücahit xx), Teikeu xxx, Gökhan xxx, Cenk Ahmet xxx, Sissoko xx (Oltan dk. 68 xx), Osman xxx (Özgür dk.80 ?), Donald xxx, Hamroun xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 73 xx), Sadiku xx, Emrah Başsan xxx (Rashad Muhammed dk. 73 xx)

Yedekler: Batuhan, Hasan, Fırat, Muhammed Emin,

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Esenler Erokspor: Yaren İzzet xx, Berk xx, Aziz xx, Korhan x (Cenk dk.46 x), Recep xx (Muharrem dk.46 x), Enes xx (Aziz dk.57 x), Emre xx (Murat dk. 46 Emre x), Hüseyin xx, Hakkı xx (Samet dk. 71 x), Muammer xx, Mert xx

Yedekler: Ercüment, İdris

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Gol: Emrah Başsan (dk. 9, 20), Hamroun (dk.29), Osman (dk. 65), Ömer Şişmenoğlu (dk.76) (BB Erzurumspor), Muammer (dk.24) (Esenler Erokspor),

Sarı kartlar: Recep (Esenler Erokspor), Leo Schwechlen, Gökhan (BB Erzurumspor) - ERZURUM