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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

30.12.2021 21:50
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

Stat: Vodafone

Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Montero xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Atiba xx, Oğuzhan Özyakup xx, Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Welinton, Kenan Karaman, Alex Teixeira

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Björkander xx, Khaly Thiam xx, Naderi xx, Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam xx, Leandro Kappel xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Ahmed Rayyan xx

Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Cesar Pinares, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı kartlar: Umut Meraş (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Altay)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Oğuzhan Özyakup, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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