Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 30 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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