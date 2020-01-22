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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 30 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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