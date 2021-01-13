Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor. 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor. 0 (İlk yarı)

13.01.2021 21:47
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor. 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve kale sahası önüne sert bir orta yaptı. Bu noktada bulunan Aboubakar topa müdahale etmekte geç kaldı.

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michalak, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Fernando direkt kaleye gönderdi ancak Montero son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

37. dakikada Çaykur Rizespor hızlı çıktı. Selim'in sağ kanattan pasında topu alan Michalak ceza sahasına girerek sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Yusuf Bozdoğan xx

Beşiktaş: Utku xx, Necip xx, Welinton xx, Montero xx, N'Sakala xx, Dorukhan x, Ghezzal x, Oğuzhan xx, Mensah x, N'Koudou x, Aboubakar x

Yedekler: Ersin, Josef, Güven, Atiba, Larin, Ajdin Hasic, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx, Emir xx, Selim xx Alberk xx, Yasin xx (Jovancic (dk. 43 ?), Donsah xx, Fernando xx, Michalak xx, Doğan xx, Kemal xx

Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Tunay, Samudio, Emir Han, Murat, Melnjak, Mithat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Sarı kartlar: Oğuzhan (Beşiktaş), Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

(İHA)

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor. 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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