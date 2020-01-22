Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

39 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit'e aktardı. Mücahit'in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1


9. dakika N'Koudou'nun sol kanattan kesiği ortada Umut'un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.


12.dakikada N'Koudou'nun uzun ortasında Diaby'nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.


20. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.


33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1


38. dakikada Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx


Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Ruiz x, Roco x, Caner x, N'Koudou xx, Elneny x, Oğuzhan x, Diaby xx, Ljajic x, Umut x


Yedekler: Utku, Douglas, Güven Yalçın, Boyd, Atiba, Burak Yılmaz, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan xx, Mehmet Murat xx, Osman xx, Hasan Hatioğlu xx, Mücahit xx, Batuhan xx, Mahamadou Ba xx, İbrahim x, Rashad xx, Hasan Ayaroğlu x, Oltan Karakullukçu xx


Yedekler: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Pote, Emrah Başsan, Yusuf Acer, Sissoko, Scuk


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Diaby (dk. 33) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Elneny (Beşiktaş), Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Oltan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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