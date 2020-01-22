Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Erzurumspor, çeyrek finale yükseldi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64.dakikada Adem Ljajic'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-1


66. dakikada Sissoko'nun uzak direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top Karius'ta kaldı.


67. dakikada Mücahit'in ortasında Mehmet Murat'ın gelişine sert şutunu Karius çeldi. Roco'nun topuğuyla uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Sissoko, yaptığı sert vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2


72. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın pasını alan Mehmet Murat Avcı, son çizgiye inerek topu Oltan'a çıkardı. Oltan da düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-3


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx


Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Ruiz x, Roco x, Caner x, N'Koudou xx, Elneny x, Oğuzhan x (Atiba dk. 77 x), Diaby xx (Güven Yalçın dk. 74 x), Ljajic x, Umut x (Burak Yılmaz dk. 62 x)


Yedekler: Utku, Douglas, Boyd, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan xx, Mehmet Murat xxx, Osman xxx, Hasan Hatioğlu xx, Mücahit xxx, Batuhan xxx, Mahamadou Ba xx (Sissoko dk. 46 x), İbrahim xx, Rashad xx (Emrah Başsan dk. 46), Hasan Ayaroğlu xxx, Oltan xxxx (Aykut Demir dk. 82 ?)


Yedekler: İbrahim Sehic, Pote, Yusuf Acer, Scuk


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Diaby (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 64) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1 ve dk. 73), Sissoko (dk. 67) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Elneny, Atiba(Beşiktaş), Mücahit Albayrak, Mehmet Murat (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Oltan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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