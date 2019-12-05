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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - 24 Erzincanspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - 24 Erzincanspor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - 24 Erzincanspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer'in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.


51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem'in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.


54. dakikada Enes'in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


60. dakikada Rebocho'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.


84. dakikada orta sahada bulunan Caner'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut'un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


Stat: Vodafone


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Mustafa Savranlar


Beşiktaş: Utku xxx, Necip xx, Enzo Roco xx, Erdoğan Kaya xxx, Rebocho xxx, Elneny xx, Muhayer Oktay xxx (Erdem Seçgin dk. 75 x), Tyler Boyd xxx (Caner Erkin dk. 82 x), Jermain Lens xx (N'Koudou dk. 64 x), Umut Nayir xxx, Güven Yalçın xx


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Adem Ljajic


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


24 Erzincanspor: Süleyman Kasap xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Enes Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Ayhan Gürbüz xx, Abdurrahman Canlı xx, Hüseyin Çiray xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu xx (Osman Şahin dk. 76 x), Halil Yılmaz xx (Emre Turan dk. 82 ?), Ali Öztürk xx (Burak Aydın dk. 60 x)


Yedekler: Ersel Çetinkaya, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç


Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül


Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 43), Umut Nayir (dk. 84) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Boyd, Enzo Roco, Caner Erkin (Beşiktaş), Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti
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