Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

101. dakikada Atiba'nın pasını sol kanattan bindirme yapan Adem Ljajic 'e çıkardı. Ljajic'in yerden pasını alan Larin, düzelterek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-2

77. dakikada Ömer Ali 'nin sağ kanattan yerden açtığı ortayı Deniz Türüç topuğuyla arkaya çıkardı. Kale önünde Giuliano müsait pozisyonda yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

60. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasını kaleci Utku çeldi. Dönen topu Deniz Türüç tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-1

48. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali'nin ortasına, ceza yayı önünde Demba Ba 'nın sert şutunda top Utku'nun da müdahalesiyle direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş , Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede, uzatmalar sonunda rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, adını finale yazdırdı.

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Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 yendi ve finale yükseldi

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