Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

42. dakikada Emirhan'ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün'ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.

35. dakikada Aykut Akgün'ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 0-3

33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor'a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

6. dakikada Onur Atasayar'ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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