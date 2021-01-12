Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı)

12.01.2021 17:02
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Onur Atasayar'ın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Hakan Özmert fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada orta alanda top kaybı yapan Bursaspor'a karşı kontratağa kalkan Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz, sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

35. dakikada Aykut Akgün'ün ceza sahası içine yapılan ortaya ters kafa vurması sonucu meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic, takımını üç farklı üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 0-3

42. dakikada Emirhan'ın serbest vuruştan verdiği pasta, topu kalecinin üstünden aşırtan Aykut Akgün'ü, Naldo engelledi ve mutlak bir golü önledi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Utku Tunavelioğlu xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Onur Atasayar x, Furkan Emre Ünver x, Aykut Akgün x, Cüneyt Köz xx, Burak Altıparmak x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x, Özer Hurmacı x (Kerem Şen dk. 21 xx), Batuhan Kör xx, Ali Akman xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin, Ozan Koç, Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Kerem Şen, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Fraport-TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xxx, Naldo xxx, Eren Albayrak xxx, Doğukan Sinik xxx, Sam xxx, Kudriashov xxx, Jahovic xxx, Imeri xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx, Bünyamin Balcı xxx, Hakan Özmert xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Fredy, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk, Ali Eren.

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)

Türkiye Kupası, Hakan Özmert, Antalyaspor, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti İstasyonda bekleyen kadını maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti
Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:02
Dünya Ümmü Seif'in çektiği son videodaki el işaretini konuşuyor Dünya Ümmü Seif'in çektiği son videodaki el işaretini konuşuyor         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi         
14:41
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi         
13:04
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Film sahnelerini aratmayan operasyon! Suriyeli dolandırıcılar son işlerinde yakayı ele verdi Film sahnelerini aratmayan operasyon! Suriyeli dolandırıcılar son işlerinde yakayı ele verdi         
12:31
Dövülerek öldürülen Minik Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı! Beyin dokusuna verilen zarar sonucu yaşamını yitirmiş Dövülerek öldürülen Minik Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı! Beyin dokusuna verilen zarar sonucu yaşamını yitirmiş         
12:07
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 17:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei