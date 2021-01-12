Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 - Son Dakika

60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor , deplasmanda karşılaştığı Bursaspor 'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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