Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3

12.01.2021 18:07
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak'ın sert şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.

60. dakikada Batuhan Kör, sağdan taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde istediği gibi kafa vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta çıktı.

83. dakikada Sam, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz'de kaldı.

90+1. dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Utku Tunavelioğlu xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Onur Atasayar x, Furkan Emre Ünver x (Ozan Koç dk. 46 x), Aykut Akgün x, Cüneyt Köz xx, Burak Altıparmak x, Emirhan Aydoğan xx, Burak Kapacak x, Özer Hurmacı x (Kerem Şen dk. 21 x) (Ramazan Keskin dk. 68 x), Batuhan Kör xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 68 x), Ali Akman x (Çağatay Yılmaz dk. 56 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xxx, Imeri xxx (Adem Metin Türk dk. 83 ?), Naldo xxx, Kudriashov xx (Ersan Gülüm dk. 46 xx), Eren Albayrak xxx, Bünyamin Balcı xxx, Hakan Özmert xxx (Fredy dk. 46 xx), Doğukan Sinik xxx, Gökdeniz Bayrakdar xxx (Nuri Şahin dk. 72 xx), Sam xxx (Serdar Poyraz dk. 83 ?), Jahovic xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, Orgill, Mevlüt Han, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Hakan Özmert (dk. 6 pen.), Gökdeniz Bayraktar (dk. 33), Jahovic (dk. 35) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ersan Gülüm (Antalyaspor), Ramazan Keskin (Bursaspor)

(Barış Yalım - Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Bursaspor, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi
Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti         
18:37
Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı         
17:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü         
17:40
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak         
15:25
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti         
13:47
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi         
13:04
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 18:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei