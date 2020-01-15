Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 0 (Devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - RİZE

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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