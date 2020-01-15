Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

1 beraberlikle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı), System.String[]

1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar:


13. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pası ile ceza sahası sol çaprazın gerisinde topla buluşan Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.


38. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Samudio pasını sol çaprazda bulunan arkadaşı Dario Melnjak'a verdi. Melnjak bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Boldrin gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Feghouli ortasını penaltı noktasının gerisinde doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Burak xx, Melnjak xxx, Vetrih xx, Oğuz Kağan xx, Garmash xx, Samudio xxx, Boldrin xxx, Oğulcan xx


Yedekler: Tarık, Abarhoun, Abdullah, Atakan, Skoda, Emir Han, Diamonde, Orhan, Muhammet, Eren


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener xx, Donk xx, Marcao xx, Linnes xx, Seri xx, Lemina xx, Ömer Bayram xx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xxx, Falcao xx


Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Adem, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Taylan, Nagatomo, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) - RİZE

Çaykur Rizespor, Emre Akbaba, Galatasaray, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
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