Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Uşakspor: 0 (İlk yarı)

Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43) (Çaykur Rizespor)

Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda , Emirhan Topçu, Godfred Donsah, Onun Bulut, Alper Koç

45. dakikada Çaykur Rizespor 'da Kemal'in kafa pasında topla buluşan Tunay Torun sol direğin önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

13. dakikada ceza sahası içinde Mithat Pala ile verkaç yapan Tunay Torun 'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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