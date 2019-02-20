Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.
26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final 2'nci karşılaşmalarının programı şöyle;
26 ŞUBAT SALI
20: 00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14: 00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı)
20: 00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20: 00 Kasımpaşa - Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı) - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:58 Kaynak: DHA
Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere
Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti