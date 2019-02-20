Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı





Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.



26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final 2'nci karşılaşmalarının programı şöyle;



26 ŞUBAT SALI



20: 00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)



27 ŞUBAT ÇARŞAMBA



14: 00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı)



20: 00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)



28 ŞUBAT PERŞEMBE



20: 00 Kasımpaşa - Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı) - İstanbul

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz