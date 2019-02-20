Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı, System.String[]


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı. 

26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final 2'nci karşılaşmalarının programı şöyle;

26 ŞUBAT SALI 

20: 00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)

27 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14: 00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı) 

20: 00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)

28 ŞUBAT PERŞEMBE 

20: 00 Kasımpaşa -  Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

Spor
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