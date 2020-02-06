Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı berabere bitti - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR İLK YARI

3. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Hakan Özmert'in şutu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

18. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin derin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun zayıf dokunuşunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutu üstten auta gitti.

41. dakikada Isaac Cofie, Eren Albayrak'ın ayak bileğine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecide kaldı.

74. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Camara'nın uzun pasında Skuletic'in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Salih Dursun x, Charles x, Ersan Adem Gülüm xx (Bünyamin Balcı dk. 85 ?) Eren Albayrak x, N'dinga x, Ufuk Akyol x, Harun Alpsoy xx (Chico dk. 77 x), Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik x (Amilton dk. 60 x), Mukairu xx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sivasspor: Ali Şaşal xx Papp x, Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Ziya Erdal xx, Cofie x, Mert Hakan Yandaş xx (Uğur Çiftçi dk.90 ?), Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt x (Skuletic dk. 65 x), Yasin Öztekin x (Fatih Aksoy dk. 46 x), Yatabare xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Skuletic (Sivasspor)

(İsa Akar-Cafer Eser-Suat Metin/İHA)