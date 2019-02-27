Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş Maçında Göztepe'yi Penaltı Atışları Sonucunda 5-3 Mağlup...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş Maçında Göztepe'yi Penaltı Atışları Sonucunda 5-3 Mağlup...

55 dakika önce

IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş Maçında Göztepe'yi Penaltı Atışları Sonucunda 5-3 Mağlup..., System.String[]
IHAAW224904-SPO/27-02-2019

- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. 27.02.2019 22: 49: 04 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

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