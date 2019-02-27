Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş Maçında Göztepe'yi Penaltı Atışları Sonucunda 5-3 Mağlup...
55 dakika önce
IHAAW224904-SPO/27-02-2019- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu
Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı
Maurizio Sarri, Tottenham Maçında Kepa'yı Yedek Bıraktı
Manchester City, Eintracht Frankfurt Forması Giyen Luka Jovic'i İstiyor