Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, Penaltı Atışları Sonunda...
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı atışları sonunda Göztepe'ye 5-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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