Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 3-1 Kazandığı Maçın Rövanşında Kasımpaşa'yı Deplasmanda 2-1...
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Akhisarspor, yarı finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:00 Kaynak: AA
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi!
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