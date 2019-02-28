Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 3-1 Kazandığı Maçın Rövanşında Kasımpaşa'yı Deplasmanda 2-1...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 3-1 Kazandığı Maçın Rövanşında Kasımpaşa'yı Deplasmanda 2-1...

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Akhisarspor, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 3-1 Kazandığı Maçın Rövanşında Kasımpaşa'yı Deplasmanda 2-1..., System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Akhisarspor, yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:00 Kaynak: AA

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