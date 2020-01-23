Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0


22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0


27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx


Denizlispor: Tolgahan Acar xxx, Zeki Yavru xx, Isaac Sackey xx, Muhammet Özkal xx, Olcay Şahan xx, Ogenyi Onazi xx, Kibong Mbamba xx, Hadi Sacko xx, Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xxx, Oscar Estupinan xxx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Radoslaw Murawski, Asım Askungur, Alihan Alkan, Murathan Sütcü


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Filip Novak xx, Badou Ndiaye xx, Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xx, Abdulkadir Parmak xx, Serkan Asan xx, Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth xx


Yedekler: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Jose Sosa xx, Doğan Erdoğan xx, Gaston Campi xx, Abdurrahim Dursun xx, Cafer Tosun xx, Safa Kınalı xx, Joao Pereira xx, Muhammet AkpınarTeknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Zeki Yavru (Denizlispor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
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