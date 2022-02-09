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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

09.02.2022 21:26
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

23. dakikada Muhammed Eren'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.

30. dakikada Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Erdal xx, Muhammet xx, Ahmet xx, Özer xx, Lopes xx, Bekir Turaç xx, Bünyamin xx, Muhammed Eren xx, Mustafa xx, Asım xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Schwechlen, Gökhan, Emre, Alaattin, Mehmet Eren, Muhammed Gönülaçar, Mayı, Ömer, Emir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Erce xx, İsmail xx, Ahmetcan xx, Hüseyin Türkmen xx, Serkan xx, Berat xx, Murat Cem xxx, Yusuf xx, Yunus xx, Kouassi xx, Enis xx

Yedekler: Arda, Siopis, Bakasetas, Hugo, Trondsen, Taha, da Silva, Kerem, Puchacz, Batuhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Hüseyin Türkmen (dk. 8) (Trabzonspor)

Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz-İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Murat Cem, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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