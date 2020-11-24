Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Denizlispor, Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kontra atakta topu önünde bulan Muhammet Beşir, ceza sahasında rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Sacko'nun ortasında topla buluşan Mesanovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
45. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden Varela'nın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx
Denizlispor: Cenk xx, Muhammet Özkal xx, Bakalorz xx, Murawskı xx, Sacko xx, Mesanovıc xx, Zakarya xx, Varela xx, Özer xx, Alihan x, Leismann xx
Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Sagal, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Turgutluspor: Can xx, Sinan xx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx, Mete xx, Emre Nasuh xx, Muhammet Çoban xx, Ferhat xx, Emre Keskin xx, Muhammed Özdemir xx, Burak xx
Yedekler: Yunus, Mert Özyıldırım, Samet Günhan,, Marvin, Mehmet, Osman, Okan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Gol: Muhammet Beşir (dk. 8) (Turgutluspor)
Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor) - DENİZLİ
- Kaynak: İHA
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