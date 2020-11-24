Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)

24.11.2020 16:08
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Denizlispor, Turgutluspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Denizlispor, Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kontra atakta topu önünde bulan Muhammet Beşir, ceza sahasında rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.

26. dakikada Sacko'nun ortasında topla buluşan Mesanovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

45. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden Varela'nın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx

Denizlispor: Cenk xx, Muhammet Özkal xx, Bakalorz xx, Murawskı xx, Sacko xx, Mesanovıc xx, Zakarya xx, Varela xx, Özer xx, Alihan x, Leismann xx

Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Sagal, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Turgutluspor: Can xx, Sinan xx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx, Mete xx, Emre Nasuh xx, Muhammet Çoban xx, Ferhat xx, Emre Keskin xx, Muhammed Özdemir xx, Burak xx

Yedekler: Yunus, Mert Özyıldırım, Samet Günhan,, Marvin, Mehmet, Osman, Okan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Gol: Muhammet Beşir (dk. 8) (Turgutluspor)

Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor) - DENİZLİ

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı)

Türkiye Kupası, Turgutluspor, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 0 Turgutluspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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