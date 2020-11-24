Denizlispor, 4. turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada kontra atakta topu önünde bulan Muhammet Beşir, ceza sahasında rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Varela'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Sacko'nun ortasında topla buluşan Mesanovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
45. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden Varela'nın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Sagal'ın ortasında topla buluşan Sacko, topu ağlara gönderdi. 1-1
55. dakikada Özer'in pasında ceza sahası sol çaprazından Sagal'ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi.
68. dakikada Samet Günhan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
75. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx
Denizlispor: Cenk xx, Muhammet Özkal x, Bakalorz xx, Murawski x, Sacko xxx, Mesanovic xx, Zakarya xx, Varela xx, Özer xxx, Alihan x (Sagal dk. 45 xx), Leismann xx
Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Turgutluspor: Can xx, Sinan xx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx (Mehmet dk. 72 x), Mete xx, Emre Nasuh x (Mert Özyıldırım dk. 57 x), Muhammet Çoban xx, Ferhat xx (Marvin dk. 57 x), Emre Keskin xx, Muhammed Özdemir x (Samet Günhan dk. 64 x), Burak xx
Yedekler: Yunus, Osman, Okan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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