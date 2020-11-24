Denizlispor, 4. turunda sahasında, Turgutluspor'a 2-1 yenildi

75. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı

Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var