Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor - Son Dakika
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Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor

11.05.2022 21:20
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan kırmızı-beyazlılar finale yükseldi ve Kayserispor'un rakibi oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından kaleyi hedef alan şutunda top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Eduardo'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

78. dakikada Oğuz'un sol kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazından Diedhiou kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

88. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangonye xx, Caner xx, Ahmet xx Uğur xx, Ulvestad xx (Cofie dk. 90+9 ?), Hakan xxx, Erdoğan xx (Sefa dk. 90+7 ?), Fajr xx (Goutas dk. 90+3 ?), Gradel xx, Yatabare xxx (Konate dk. 90+3 ?)

Yedekler: Muammer, Felix, Camara, Kerem, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Furkan xx (Tayfur dk. 60 ?, Oğuz dk. 71 xxx), Milinovic xx (Awazeim dk. 69 xx), Juanfran xx, Borja xx, Fer xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Candeias xx (Efkan dk. 89 ?), Eduardo xx (Diedhiou dk. 72 xxx)

Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Fatih

Teknik Direktör: Felipe Mateos

Goller: Hakan (dk. 88) (DG Sivasspor), Diedhiou (dk. 78) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet, Hakan (DG Sivasspor), Furkan, Candeias, Novais (Aytemiz Alanyaspor)

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor
Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Kupası'nda finalin adı: Sivasspor - Kayserispor - Son Dakika
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