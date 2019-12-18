Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Alper Çetin xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx


DG Sivasspor: Ali xx, Papp xx, Fatih xx, Ziya xx, Barış xx, Cofie xx (Uğur dk. 73 x), Traore xx, Armin xx (Aaron dk. 66 x), Emre xx, Erdoğan xx, Kone xx


Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Esenler Erokspor: Özgün xxx, Erhan xxx, Gökcan xx, Berkay xxx, Sinan xx, Efe xxx, Melih xxx, Alper xxx (Emirhan dk. 90 ?), Emre xx (Eray dk. 66 xx), Halil xxx, Abdurrahman xxx


Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray


Teknik Direktör: Halit Üçkaleler


Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)


Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor) - SİVAS

Türkiye Kupası, Sivasspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
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