Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: E.yeni Malatyaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: E.yeni Malatyaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (İlk Yarı)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: E.yeni Malatyaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.

7. dakikada Bodrumspor'un gelişen atağında Celal'in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Şener xx

E.Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Gökhan x, Ömer x, Murat x, Pereira x, Ahmed x, Aleksic x, Chebake x, Erkan x, Mina x, Mustafa x

Yedekler: Abdulsamed, Donald, Barış,Murat, Robin, Dersim, Hüseyin, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin xx, Erkan xx, Muhammet xx, Hüseyin xxx, Harun xx, Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx, Ozan xxx, Özgür xx, Celal xx

Yedekler: Kaya, Emre, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan, Cem

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Sarı kart: Muhammet (B.B. Bodrumspor)

Goller: Ozan (dk. 7), Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor) - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Evkur, Türkiye Kupası, Bodrum, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde

Ztk'da Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:15:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: E.yeni Malatyaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]