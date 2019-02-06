Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43. dakikada Eren'in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Murat Yıldırım xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu xx, Mustafa Akbaş xx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xx, Murat Akça xx, Bülent Cevahir xx, Bifouma xx

Yedekler: Farnolle, Guilherme, Donald, Aleksic, Chebake, Mina, Aboubakar, Robin, Rahman

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Beto xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil xx, de Castro xx, Gourffran xx, Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Göktuğ, Borges, Elessa, Agbenyenu, Serdar, Yasin, Reıs Sılva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe) - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:42 Kaynak: İHA

Evkur, Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Spor
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