Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor
, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Adem'in topuk pasında topla buluşan Bifouma'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
43. dakikada Eren'in ara pasında topla buluşan Barış Alıcı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Hakan Yemişken
xx, Samet Çiçek xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir
xx, Murat Yıldırım
xx, Adem Büyük
xx, Eren Tozlu
xx, Mustafa Akbaş
xx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xx, Murat Akça
xx, Bülent Cevahir
xx, Bifouma xx
Yedekler: Farnolle, Guilherme, Donald, Aleksic, Chebake, Mina, Aboubakar, Robin, Rahman
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto
xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil xx, de Castro xx, Gourffran xx, Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah
xx
Yedekler: Göktuğ, Borges, Elessa, Agbenyenu, Serdar, Yasin, Reıs Sılva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe) - MALATYA