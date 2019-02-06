Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

29 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.

79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx

Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir xxx, Murat Yıldırım xx, Adem Büyük xx, Eren Tozlu x (Guilherme dk. 59 xx), Mustafa Akbaş xxx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xxx (Donald dk. 83 ?), Murat Akça xx, Bülent Cevahir xx, Bifouma xx (Aboubakar dk. 71 xx)

Yedekler: Farnolle, Aleksic, Chebake, Mina, Robin, Rahman

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Beto xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil x (Yasin dk. 66 x), de Castro xx (Serdar Gürler dk. 46 x), Gourffran xx (Borges dk. 78 x), Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx

Yedekler: Göktuğ, Elessa, Agbenyenu, Reis Silva, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:44 Kaynak: İHA

Evkur, Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Spor
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