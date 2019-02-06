Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor
evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah
kafayla dokundu meşin yuvarlak kalecide kaldı.
79. dakikada serbest vuruştan ceza sahasına gelen ortada Titi'nin kafa vuruşu auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Hakan Yemişken
xx, Samet Çiçek xx
Evkur Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir
xxx, Murat Yıldırım
xx, Adem Büyük
xx, Eren Tozlu
x (Guilherme dk. 59 xx), Mustafa Akbaş
xxx, Sincere xx, Ahmed Ildız xx, Barış Alıcı xxx (Donald dk. 83 ?), Murat Akça
xx, Bülent Cevahir
xx, Bifouma xx (Aboubakar dk. 71 xx)
Yedekler: Farnolle, Aleksic, Chebake, Mina, Robin, Rahman
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto
xx, Titi xx, Alpaslan xx, Halil x (Yasin dk. 66 x), de Castro xx (Serdar Gürler
dk. 46 x), Gourffran xx (Borges dk. 78 x), Poko xx, Gassama xx, Berkan xx, Martins xx, Deniz Kadah xx
Yedekler: Göktuğ, Elessa, Agbenyenu, Reis Silva
, Prates, Yalçın Kayan, Tayfur
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Barış Alıcı (dk. 43) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alpaslan, Gassama, Yasin (Göztepe), Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor) - MALATYA