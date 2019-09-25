Ziraat Türkiye Kupası: Ekol Göz Menemenspor 2 - Kırşehir Belediyespor 1 (Maç sonucu)

47. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Taşkın, doğrudan kaleyi gördü ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

36. dakikada rakiplerini geçip kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in vuruşunda kaleci Selmani kritik bir kurtarışa imza attı.

21. dakikada Yaşar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Menemenspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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