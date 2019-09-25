Ziraat Türkiye Kupası: Ekol Göz Menemenspor 2 - Kırşehir Belediyespor 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Menemenspor sahasında Kırşehir Belediyespor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Yaşar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
29. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kalenin üstünden auta gitti.
36. dakikada rakiplerini geçip kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in vuruşunda kaleci Selmani kritik bir kurtarışa imza attı.
45+1. dakikada Ercan'ın ortasında savunmaya çarpan top kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direkten döndü.
47. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Taşkın, doğrudan kaleyi gördü ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
49. dakikada Mustafa'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfun'un vuruşunda top yandan auta gitti.
56. dakikada serbest vuruşta Mustafa'nın ortasında iyi yükselen Trtovac'ın kafa vuruşunda kaleci Bekir topu son anda çelmeyi başardı.
82. dakikada Menemenspor savunmasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mert'in vuruşunda maça denge geldi. 1-1
90+2. dakikada Hüseyin'in kafa pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfun yerde kalınca topu önünde bulan Ali, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
Stat: Menemen
Hakemler: Egemen Artun xx, Bülent Uludoğan xx, Ünal Doğru xx
Menemenspor: Selmani xx, Ali Keten xx, Trtovac xx, Canberk xx, Ercan xx, Taşkın xx, Mustafa xx (Sikiru dk. 70 x), Galip xx (Murat Erdemir dk. 65 x), Murat xx (Hüseyin dk. 76 x), Tayfun, Ali Özgün xx
Yedekler: Amir, Alberk, Halil İbrahim, Furkan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Kırşehir Belediyespor: Bekir xx, Metin xx, Ahmet xx, İlker xx (Anıl dk. 78 x), Ahmet Karadayı xx, Serhat xx, Berkay xx (Emrah dk. 49 x), Murat xx, Oğuzhan xx, Yaşar xx, Ümit xx
Yedekler: Selahattin, Ümit Öztekin, Onur, Yusuf
Teknik Direktör: Taner Öcal
Goller: Taşkın (dk. 47), Ali Özgün (dk. 90+2) (Menemenspor), Mert (dk. 82) (Kırşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Murat Şimşek (dk. 47) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Galip (Menemenspor), Ümit Karaal, Yaşar (Kırşehir Belediyespor) - İZMİR