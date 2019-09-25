Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1
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Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1

16 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Birevim Elazığspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 yenildi ve elendi.

Ziraat Türkiye Kupası: Elazığspor: 0 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Birevim Elazığspor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 yenildi ve elendi.


Maçtan Dakikalar:


64. dakikada Büyükçekmece Tepecikspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta topu kontrol eden Hasan Demir düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1


79. dakikada Cengizhan savunmadan topu kapıp sağ kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunda kaleci son anda topu çeldi.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Şevket Can Arslan xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx, Barış Sun xx


Elazığspor: Ali Karataş xx, Hasan Ekici xx, Fırat Sefa Öncü xx, Selim Enes Özeren x (Embiya dk. 61 x), Hebat Alan xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Eray Berk Yıldız xx, Muhammed Düzgüner xx (Cengizhan dk. 68 x), İzzet Topatar xx, Ahmet Can Aslan xx, Cihan Canpolat xx (Ömer dk. 72 x)


Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Özkan Zileli xx, Alper Sürücü xx, Yunus Yaşar xx, Kayhan Arduç xx (Emre dk. 69 x), Caner Bulut xx, Halil İbrahim Pekşen x (Berkay dk. 46 x), Hasan Demir xxx, Sefer Kanıtemiz xx, Enes Yılmaz xx, Mehmet Ali Can xx (Mert dk. 90)


Gol: Hasan (Dk. 64) (Büyükçekmece Tepecikspor)


Sarı Kartlar: İzzet (Elazığspor), Enes, Hasan, Emre, Caner (Büyükçekmece Tepecikspor) - ELAZIĞ

Türkiye Kupası, Büyükçekmece, Tepecikspor, Elazığspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
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