Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Erzincanspor - Muş Menderesspor: 3- 1
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Ziraat Türkiye Kupası: Erzincanspor - Muş Menderesspor: 3- 1

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Erzincanspor-Muş Menderesspor'u 3-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Erzincanspor - Muş Menderesspor: 3- 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Erzincanspor- Muş Menderesspor'u 3-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.


Kendi evinde yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıkan Erzincanspor iyi başladığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Erzincanspor'un gollerini Burak Aydın, Halil Yılmaz ve Emre Turan kaydetti.


Muş Menderesspor'un tek golünü ise Faruk Çiçek attı.


3-1'lik skorla Ziraat Türkiye Kupasında Erzincanspor bir üst tura çıkan takım oldu. - ERZİNCAN

Türkiye Kupası, Muş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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