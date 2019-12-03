Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Melih Kabasakal'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.


44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Efecan Çölbekler'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


Stat: Esenler


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Bilal Gölen xx


Esenler Erokspor: İzzet Sözer xx, Orhan Gülle xx, Berkay Çakır xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xxx, Melih Kabasakal xx, Mustafa Emin Birinci xx, Emre Adiloğlu xx, Burak Can Akıncı xxx, Eray Pazar xx


Yedekler: Özgün Ali Köklü, Abdurrahman Kuyucu, Alper Kahraman, Şahin Fıstıkçı, Bilal Mert Engin, Talha Özcan, Emirhan Tekgül


Teknik Direktör: Hikmet Sevim


Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Fatih xx, Papp xx, Caner xx, Ziya xx, Cofie xx, Djerlek xx, Traore xxx, Hugo xx, Yatabare xxx, Kone xx


Yedekler: Muammer, Muhammet Can Tuncer, Appindangoye, Fernando, Mert Hakan, Furkan Sağman, Volkan Eğri


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Traore (dk. 3) (Sivasspor)


Sarı kart: Papp (Sivasspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Sivasspor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:31 Kaynak: İHA
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