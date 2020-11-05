Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 3 Cizrespor: 2

11. dakikada sağ kanattan Ekram İşçiler'in ortasında topa sahip olan Yusuf Kerçin, meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Eskişehirspor evinde konuk ettiği Cizrespor 'u 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı