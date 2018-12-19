Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut
Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor
'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası
'nda Son 16 Turu'na kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx
Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan
dk. 86 ?), Mehmet Atik
x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan
dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x
Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat
Teknik Direktör: Adnan Şentürk Evkur
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu
dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x)
Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım
, Boutaib, İkbal, Murat Akça
, Chebake, Erkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor
Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor). - ANKARA