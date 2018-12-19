Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

2 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kapluhan xx, Candaş Elbil xx

Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Mikail x (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik x (Akın dk. 46 x), Eyüpcan x, İbrahim x (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin x, Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x

Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Gökhan, Sincere Seth xx, Mina xx, Berkan xx, Pereira xx (Eren Tozlu dk. 46 x), Mustafa xx, Ahmet Ildız xx (Donad dk. 84 ?), Muniru xx, Rahman Buğra xx, Adem xx (Aleksic dk. 62 x)

Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım, Boutaib, İkbal, Murat Akça, Chebake, Erkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor

Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor). - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:25 Kaynak: İHA

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