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Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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