Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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