Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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