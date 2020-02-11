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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - GMG Kırklarelispor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşında Fenerbahçe sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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