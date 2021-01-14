Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

14.01.2021 22:02
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut az fakla üstten auta çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta, Yusuf'un ortasına iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Caner'in ortasına penaltı noktasında Sinan vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Hakan vurdu, top Sinan'ın da müdahalesiyle kaleye yöneldi, Ertuğrul burada da gole izin vermedi.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında Aytaç'ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında savunma arkasında Ferdi topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ertuğrul, topa müdahale etti ve tehlikeyi savuşturdu.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Harun xx, Nazım Sangare x, Serdar Aziz x, Lemos x, Caner Erkin x, Gustavo x, Mert Hakan Yandaş x, Sinan Gümüş xx, Ferdi Kadıoğlu x, Cisse x, Samatta x

Yedekler: Altay, Ozan, Tisserand, Thiam, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen x, Brecka xx, Evren Elmalı x, Doğucan Haspolat x, Aytaç Kara x, Varga x, Yusuf Erdoğan x, Thelin x, Hodzic x

Yedekler: Erdem, Sadiku, Anıl Koç, Alan Lima, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Çağtay Kurukalıp, Yasin Dülger, Hasan Emre, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe)

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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