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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

08.02.2022 21:39
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Dimitrios Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

57. dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

67. dakikada sağ kanattan Diego Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

90+4. dakikada Ramazan Civelek'in ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta barajdaki Mergim Berisha'ya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. 0-1

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Berke Özer x, Nazım Sangare x (Diego Rossi dk. 66 x), Attila Szalai x, Kim Min-jae x, Ferdi Kadıoğlu x, Mert Hakan Yandaş xx, Miguel Crespo x, Ozan Tufan x (Dimitrios Pelkas dk. 49 x), Osayi Samuel x, Enner Valencia x (Serdar Dursun dk. 66 x), Mergim Berisha x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Mert Çetin xx, Uğur Demirok x, Lionel Carole xx, Abdulkadir Parmak xx (Joseph Attamah dk. 46 x), İbrahim Akdağ xx (Ramazan Civelek dk. 85 xxx), Carlos Mane xx (Hosseini dk. 46 x), Emrah Başsan xx, Bertolacci xx (Oliver Kemen dk. 73 x), Mustafa Pektemek xx (Miguel Cardoso dk. 46 x)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Ramazan Civelek (dk. 90+4) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Uğur Demirok (dk. 45+3) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kim Min-jae (Fenerbahçe), Bilal Bayazit, Oliver Kemen (Kayserispor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Türkiye Kupası, Uğur Demirok, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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