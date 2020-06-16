Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:08 Kaynak: İHA
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