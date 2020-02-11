Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.


Stat: Ülker


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx


Fenerbahçe: Harun xx, Murat Sağlam xx, Falette xx, Rami xx, Deniz xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 58 x), Tolgay xx, Mehmet Ekici xx, Ferdi xx, Zajc xx (Allahyar dk. 86 ?), Tolga x (Hasan Ali dk. 46 x), Mevlüt x


Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kırklarelispor: İbrahim Demir xxx, Davut Babur xxx, Müslüm Aydoğan xxx (Enis Çeliksu dk. 74 x), İbrahim Sürgülü xxx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx (Deniz Ataç dk. 65 x), Emre Balkı xx, Caner Koca xx, Mert Sinan Pekesen xx, Hacı Ömer Doğru xx (Malik Karaahmet dk. 58 x)


Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor) - İSTANBUL

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı
Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! "Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı Barcelona'da Dembele sezonu kapattı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]